ЕК приветства призива на Зеленски за прекратяване на огъня в Украйна

Европейската комисия приветства днес призива на украинския президент Володимир Зеленски за прекратяване на огъня с Русия и преки преговори с руския президент Владимир Путин. Европа и Украйна искат мир, каза говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос по повод откритото писмо на Зеленски до Путин.

Това е пореден призив Русия да прекрати войната и нов израз на намерение за истински преговори за мир, добави говорителят. Путин очакваше да завземе Киев за три дни, а вече сме в петата година на войната, Русия е завзела под 1 процент от украинските земи, каза той, цитиран от БТА.

Реалността се различава драстично от това, което Путин твърди, посочи говорителят. Той отбеляза, че Украйна отдавна обяви готовността си за безусловно прекратяване на сраженията.