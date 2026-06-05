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Макрон: Писмото на Зеленски до Путин е добра инициатива

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Еманюел Макрон СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Публикуваното вчера писмо, изпратено от украинския президент Володимир Зеленски до руския му колега Владимир Путин, в което се предлага среща между двамата, е "добра инициатива", заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес.

"Винаги сме подкрепяли преки преговори между Украйна и Кремъл", каза Макрон по време на посещението си в Черна гора. "Смятам, че именно Украйна и Русия могат да изградят както пътя до постигане на прекратяване на огъня, така и мирен план. Европейците могат да помогнат за това", добави той.

Френският президент допълни, че е настъпил моментът за подновяване на разговорите с цел постигане на траен мир между Украйна и Русия.

"Моето желание е да гледаме напред и да определим как да възстановим диалога, за да изградим примирие и мир", отбеляза той по време на среща между Европейския съюз и страните от Балканите. "И мисля, че моментът е подходящ, предвид развитието на ситуацията", посочи Макрон, цитиран от БТА.

Той също така покани в Париж, по повод националния празник на Франция 14 юли, държавите, които участват в Коалицията на желаещите, създадена с цел да предоставя гаранции за сигурността на Украйна.

Еманюел Макрон СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

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