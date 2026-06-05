Северна Македония е избрана за член на Икономическия и социален съвет на ООН (ECOSOC) за мандат от 2027 до 2029 г., съобщиха във Фейсбук профилите си премиерът на страната Християн Мицкоски и министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски.

Според Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие членството на страната в ECOSOC ще даде възможност за по-сериозното й участие в глобални дебати за икономическо и социално развитие, правата на човека и устойчивото развитие. Мицкоски оцени решението като признание за усилията във външната политика и доверието, което Северна Македония изгражда с международните си партньори.

„Нашата цел е (Северна) Македония да бъде държава, която не стои настрана, а участва активно, изгражда партньорства и допринася за решаването на важни за гражданите и международната общност въпроси”, написа на Фейсбук профила си Мицкоски.

Икономическият и социален съвет на ООН е един от шестте основни органа на организацията. В него има 54 държави членки, които се избират от Общото събрание на ООН за тригодишен мандат, като всяка година се избират 18 нови членове, а местата се разпределят според географските групи, за да се осигури регионално представителство в работата на органа. Икономическият и социален съвет на ООН е платформата, чрез която ООН координира икономическите, социалните политики и политиките за развитие.