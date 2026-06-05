ЕК изрази съпричастност с Румъния след инцидента на пристанището в Констанца

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Европейската комисия изрази съпричастност с Румъния след днешния инцидент в пристанището в Констанца. Разбираме, че румънските власти са започнали разследване, заяви говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси.

Този случай показва ясно за пореден път преките последици от войната, предприета от Русия срещу Украйна, посочи той. Русия носи пълната отговорност, добави говорителят. По неговите думи подобни случаи са доказателство за нуждата от подобряване на отбраната по източните граници на ЕС, пише БТА.

Говорителят отбеляза, че точно преди седмица в румънския град Галац се разби руски дрон и имаше пострадали.