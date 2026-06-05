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Фон дер Лайен: Войната на Русия срещу Украйна става заплаха за източните страни от ЕС

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Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Ройтерс

Водената от Русия война срещу Украйна се превръща в заплаха за страните по източната граница на ЕС, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, след като дрон удари днес румънското черноморско пристанище Констанца, предаде Ройтерс.

"Нашата солидарност с всяка изложена на тези заплахи страна членка е абсолютна", подчерта Фон дер Лайен в Екс.

Морски дрон от тип, използван във войната в съседна Украйна, се самовзриви в Констанца в близост до петролен терминал. Няма пострадали при инцидента, съобщи румънското министерство на отбраната.

Руското посолство в Букурещ каза, цитирано от Франс прес, че взривилият се дрон е украински. 

"Всеки опит да бъдат свързани тези дронове, пряко или непряко, с Русия и да ѝ се припише отговорността за този инцидент, е неоснователен", добави дипломатическото представителство в изявление в Телеграм.

Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Ройтерс

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