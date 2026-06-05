ЕК ще предложи допълнителни ограничения за издаването на шенгенски визи за руснаци

Европейската комисия съобщи, че ще предложи допълнителни ограничителни мерки за издаването на шенгенски визи за руски граждани. Тези мерки ще бъдат целенасочени, за да се предотвратят заплахите за сигурността, поясни говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос.

Ограничаването на броя на издадените шенгенски визи за руски граждани е водеща задача за ЕК от началото на войната срещу Украйна през 2022 г., каза той. По думите на говорителя в последните четири години броят на визите за руснаци е намалял значително. Преди войната годишно ЕС издаваше по около 4 млн. такива визи, сега броят е около половин милион за година, поясни говорителят.

Той отбеляза, че през 2022 г. ЕС прекрати облекчения визов режим с Русия и прие насоки за европейските държави в това отношение. Миналата година въведохме правила, според които в общия случай да не се издават многократни визи за руснаци, ЕК следи дали насоките да се прилагат, а догодина ще преразгледаме европейските визови правила, допълни говорителят, цитиран от БТА.

Руските войници, сражавали се в Украйна, може да създадат заплаха за европейската сигурност, оценяваме как да ограничим достъпа им до Шенген, добави той. Говорителят поясни, че издаването на визи се преценява случай по случай. Той уточни, че 11 държави от Шенген са поискали наскоро спиране на издаването на визи за руски граждани.