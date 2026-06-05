Русия и Украйна размениха по 185 военнопленници

Украйна и Русия извършиха нова размяна на военнопленници, включваща по 185 души от всяка страна, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес и ТАСС.
"185 руски военнослужещи бяха върнати от територията, контролирана от киевския режим. В замяна бяха предадени 185 военнопленници от украинските въоръжени сили", се казва в изявлението на министерството, което уточнява, че Обединените арабски емирства са посредничили при обмена.
В момента руските военнослужещи се намират на територията на Беларус, като получават необходимата медицинска и психологическа помощ, добавя ТАСС, цитирана от БТА.