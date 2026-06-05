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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22986174 www.24chasa.bg

Русия и Украйна размениха по 185 военнопленници

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СНИМКА: Ройтерс

Украйна и Русия извършиха нова размяна на военнопленници, включваща по 185 души от всяка страна, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес и ТАСС.

"185 руски военнослужещи бяха върнати от територията, контролирана от киевския режим. В замяна бяха предадени 185 военнопленници от украинските въоръжени сили", се казва в изявлението на министерството, което уточнява, че Обединените арабски емирства са посредничили при обмена.

В момента руските военнослужещи се намират на територията на Беларус, като получават необходимата медицинска и психологическа помощ, добавя ТАСС, цитирана от БТА. 

 

СНИМКА: Ройтерс

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