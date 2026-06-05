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Военноморските сили вдигнаха вертолет "Пантер" над Черно море след взривения дрон в Констанца

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Хеликоптер "Пантер" . Снимка: Министерство на отбраната

Министерството на отбраната предприе мерки за засилено наблюдение на Черно море

Във връзка с постъпила информация за инцидент в района на румънското пристанище Констанца, Военноморските сили (ВМС) са предприели мерки за засилено наблюдение на българските териториални води и морските пространства в Черно море.

За изпълнение на задачите се използва пълният капацитет на бреговата система за радиолокационно наблюдение „Екран-М". В наблюдението участва и вертолет „Пантер" от състава на ВМС, който извършва въздушно наблюдение в Черно море. В готовност за поемане на задачата е и вертолет „Кугар" от състава на Военновъздушните сили.

Формирование от ВМС извършва наблюдение на българската брегова ивица в Североизточна България. За повишаване на способностите за контрол и наблюдение в района ще бъдат използвани и безпилотни летателни системи. Обявена е зона, временно опасна за корабоплаване, за което са уведомени корабите, намиращи се в района.

Военноморските сили поддържат постоянен обмен на информация и координация с Военноморските сили на Румъния, както и със Съюзното военноморско командване на НАТО (MARCOM).

Хеликоптер "Пантер" . Снимка: Министерство на отбраната

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