Джон Хийли: Сега е най-опасният период за Обединеното кралство от десетилетия

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви днес, че сега е „най-опасният период“ за Обединеното кралство от десетилетия и страната трябва да се подготви за евентуални „продължителни конфликти“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В понеделник Хийли каза, че дългоочакваният план за инвестиции в сферата на отбраната може да бъде публикуван преди срещата на върха на НАТО в началото на следващия месец. Той съобщи на членовете на британския парламент, че премиерът Киър Стармър се надява да представи подробности за плана, чието представяне бе забавено, преди срещата на алианса в Анкара, Турция, която започва на 7 юли.

Главнокомандващият ВВС Ричард Найтън посочи, че Русия „проучва, предизвиква и тества“ отбранителните сили на Обединеното кралство, включително чрез „кибератаки, опити за контрабанда на технологии, безразсъдни саботажи и опити за убийства“.

Хийли добави, че Москва „определено повишава напрежението и рискува да премине границата“.

„Това е най-опасният момент, който съм преживявал в професионалния си живот. Важно е обществото и всички ние да признаем и разберем това, а това може да означава, че трябва да направим различни избори и да определим различни приоритети.“, заяви Найтън днес в предаването „Днес“ на „Би Би Си Радио 4“.

Планът за инвестиции в сферата на отбраната, известен като „ДИП“, първоначално беше планиран за публикуване през есента на миналата година, но представянето му бе отложено многократно. В него е пише как да се харчат парите за отбрана.

Хийли също каза, че това е най-опасният период, който някога е виждал. „И вследствие на това е важно да подобрим способностите и готовността на нашите въоръжени сили заедно с нашите съюзници, за да възпрем противниците ни да направят нещо глупаво. През последните две десетилетия се подготвяхме за по-кратки войни и за ограничени конфликти, а това, за което трябва да сме готови сега, са потенциално много по-мащабни и продължителни конфликти, каквито виждаме в Украйна.“

Найтън заяви, че дроновете и самоуправляващите се системи „ще стават все по-важни за бъдещите войни“ и са област, в която Обединеното кралство трябва „да инвестира повече и да подобри (своите) способности“.

Министрите неведнъж бяха критикувани за забавянето на отбранителния инвестиционен план, като председателят на парламентарната комисия по отбрана Тан Деси заяви, че британските въоръжени сили и отбранителната индустрия „трябва да знаят каква е позицията ни и накъде вървим“.

Смята се, че зад забавянето стои спор между министерствата на финансите и на отбраната, отбелязва ДПА.