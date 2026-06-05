Украйна призна, че дронът, взривил се в Румъния е неин, изгубили контрол над него

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Украинските военноморски сили признаха, че дронът, който се взриви в Румъния по-рано днес, е техен.

Оттам заявиха, че дронът е изпълнявал мисия в Черно море, но е излязъл от контрол и се е отклонил към румънското крайбрежи, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Украйна е предупредила румънските власти за инцидента.

Дронът се взриви около 10:30 ч. българско време край пристанището в Констанца. В района са открити още три дрона.

Пристанище Констанца е не само най-голямото в Румъния, но и най-голямото пристанище на Европейския съюз на Черно море, играещо ключова роля за логистичните и снабдителни линии на източния фланг на НАТО.

Устройството - зелена лодка, оборудвана с антени - е било спряно от бариери против замърсяване във водата, точно до кораб на ARSVOM и много близо до централата на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето.

Инцидентът се случва само седмица, след като руски дрон порази жилищен блок в румънския град Галац. Дронът удари жилищния 10-етажния жилищен блок през нощта и предизвика пожар. Двама души пострадаха в сградата.