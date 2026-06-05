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Отменят ограниченията по румънския бряг след взрива на морски дрон

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Не са установени нови заплахи след експлозията на морски дрон край румънското пристанище Констанца КАДЪР: X/@MaroNawfal

Не са установени нови заплахи след експлозията на морски дрон край румънското пристанище Констанца тази сутрин и в момента тече отмяна на наложените ограничения, заяви началникът на Департаманта за извънредни ситуации на Румъния Раед Арафат, цитиран от Ройтерс и БТА. 

По-рано днес части от Констанца и няколко плажа на Черно море и Делтата на Дунав бяха евакуирани, а румънските власти извършиха претърсване на зоната за евентуално наличие на други дронове.

Дронът, който първоначално е бил забелязан около 5 ч. сутринта, се е самовзривил около 10:30 ч. Няма пострадали хора.

Стотици хора са били евакуирани от крайбрежиено в няколко морски курорта в окръзите Констанца и Тулча като предпазна мярка след взрива на морския дрон, предаде Аджерпрес. Пътищата към плажовете също са били затворени.

По информация на Департаманта за извънредни ситуации 300 души са били евакуирани от плажа Костинещ, 50 – от Тузра, 355 от Ефорие Норд и Ефорие Суд, а 400 – от плажове в Мангалия. От плажове в окръг Тулча са били евакуирани около 200 души.

Не са установени нови заплахи след експлозията на морски дрон край румънското пристанище Констанца КАДЪР: X/@MaroNawfal

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