САЩ прехвана санкциониран петролен танкер в Индийския океан

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Въоръжените сили на САЩ извършиха операция по прехващане на санкционирания петролен танкер „Давина“, плаващ без държавна регистрация, през нощта в Индийския океан, съобщи днес Индо-тихоокеанското им командване, цитирано от Ройтерс.

Вашингтон наложи блокада на морската търговия на Иран, а Техеран обстрелва кораби, за да им попречи да преминават през Ормузкия проток – водния път към Персийския залив.

Американските въоръжени сили прехванаха през последните месеци в Индийския океан множество товарни плавателни съдове и петролни танкери.

„Ще продължим операциите по глобалното морско правоприлагане, за да разкриваме и прекъсваме незаконни мрежи и да прехващаме кораби, които оказват материална подкрепа на Иран, където и да действат“, написаха от Индо-тихоокеанското командване в публикация в Екс.

САЩ наложиха през октомври 2024 г. санкции на „Давина“, супертанкер с капацитет до два милиона барела суров петрол, заради търговия с ирански нефт.

Корабът, известен също като „Ленор“, е бил забелязан за последно на 5 юни край южното крайбрежие на Шри Ланка, показват днешните данни за проследяване на кораби на платформата „Марин Трафик“ (MarineTraffic). Дълбочината, до която е потопен корабът, показва, че той е почти изцяло натоварен с петрол, пише БТА.