Макрон: Сърбия работи усилено и има европейско бъдеще

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Френският президент Еманюел Макрон заяви на Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в черногорския град Тиват, че Сърбия работи усилено и има европейско бъдеще, предават сръбските медии.

"Като европейци ние трябва да направим големи стъпки, като отворим нови клъстери (от преговорите със Сърбия). Вярвам, че това е положителен момент за Сърбия. Сърбия работи усилено и има европейско бъдеще и това е много важно за нас. Вярвам, че вашият президент и правителство ще направят добри стъпки напред“, каза Макрон, цитиран от сръбската обществена телевизия РТС .

Той заяви, че Франция остава ангажирана с нова методология за присъединяване, която позволява прозрачни реформи и интегриране на достиженията на правото на ЕС от страните, присъединяващи се към Европейския съюз.

„Предложихме, заедно с Германия, процес на постепенна интеграция. Ще обсъдим това с всички страни от Западните Балкани. Този дневен ред очевидно е свързан с нашите отношения, но е свързан и с перспективите за разширяване и е много важен от геополитическа гледна точка по отношение на енергийната независимост, сигурността и миграционните маршрути на Европа“, каза Макрон.

Той добави, че на срещата на върха ще бъдат обсъдени и Планът за растеж, както и двустранни въпроси.

Френският президент заяви също, че вярва, че ЕС ще стартира серия от много важни реформи.

Сръбският президент Александър Вучич публикува в профила си видео от изявлението на Макрон и добави: "Благодаря, Еманюел Макрон!".