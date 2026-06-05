Осем са ранени при ракетна атака в Одеска област

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Осем души са ранени в резултат на ракетна атака днес в Одеска област, съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в "Телеграм".

"Ранени са осем пътни работници, двама от тях са в тежко състояние. Това са хора, които осигуряват работата на транспортната мрежа и са изпълнявали ежедневните си задължения. На всички пострадали се оказва помощ", се посочва в съобщението на Кулеба, цитирано от БТА.

Две балистични ракети с касетъчни бойни глави поразиха инфраструктурен обект, който осигурява критичната логистика в региона, информира украинският вицепремиер.

Последиците от ударите се отстраняват. Всички съответни служби работят на терен.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.