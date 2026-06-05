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Шефът на "Росатом": Украйна наруши временното примирие в района на Запорожката АЕЦ

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Алексей Лихачов КАДЪР: Екс/@harriton777

Ръководителят на руската държавна корпорация "Росатом" Алексей Лихачов заяви днес, че тази сутрин в района на Запорожката АЕЦ е било извършено украинско нападение с дрон, при което са били ранени най-малко петима руски военнослужещи, предаде ТАСС, цитирана от БТА. 

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) каза по-рано днес, че с нейно посредничество Русия и Украйна са се споразумели за временно примирие в района на атомната електроцентрала, за да бъде ремонтиран електропровод към съоръжението.

Това е шестото прекратяване на сраженията край Запорожката АЕЦ от началото на годината. Днешният украински удар представлява първото нарушение на тези примирия, заяви ТАСС Евгения Яшина, ръководителка на отдела за комуникации на Запорожката АЕЦ.

"В резултат на атаката петима военнослужещи са получили наранявания с различна степен на тежест. На всички пострадали е оказана своевременно необходимата медицинска помощ", пише в Телеграм канала на Запорожката АЕЦ.  

Алексей Лихачов КАДЪР: Екс/@harriton777

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