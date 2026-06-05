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Приключи пленарната среща на върха ЕС-Западни Балкани

Симона-Алекс Михалева, БТА

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Лидерите на страните членки се събраха на Европейски съвет, преди който се състоя среща ЕС-Западни Балкани. СНИМКИ: EUROPEAN UNION

Приключи пленарната среща на върха ЕС-Западни Балкани в черногорския град Тиват, в която участва и министър-председателят Румен Радев. След обща снимка лидерите от региона и ЕС участват в работен обяд с домакините на форума - черногорския президент Яков Милатович и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В срещата участват лидерите на държавите от Западните Балкани, представители на европейските институции, както и лидери от страни от ЕС. Премиерът Румен Радев представлява България.

Преди началото на пленарната среща Радев каза, че България може да помогне много на страните в региона, като окаже помощ на институциите на тези държави, за да извървят по-бързо своя европейски път.

В кулоарите на срещата той размени думи със свои колеги, включително президента на Република Северна Македония Християн Мицкоски и президента на Франция Еманюел Макрон.

Срещата на високо равнище ЕС – Западни Балкани се провежда днес в черногорския град Тиват под наслов „Съвместен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани“. 

Лидерите на страните членки се събраха на Европейски съвет, преди който се състоя среща ЕС-Западни Балкани. СНИМКИ: EUROPEAN UNION

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