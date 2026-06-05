Защитеният лимит по банковите сметки в Гърция става 1600 евро

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Правителството в Гърция обяви увеличение на защитеният лимит по банковите сметки от 1250 на 1600 евро.

Новината беше съобщена от министъра на националната икономика и финансите Кириакос Пиеракакис по време на заседание на гръцкия парламент. По думите му решението е продиктувано от необходимостта държавата да гарантира минимално ниво на финансова сигурност за гражданите в условията на повишени разходи за живот.

Увеличението представлява първата сериозна промяна в режима на защитените банкови сметки от 2015 година насам и възлиза на близо 28 процента.

С новите правила сумата до 1600 евро по предварително декларирана банкова сметка няма да може да бъде запорирана, независимо дали титулярът има просрочени задължения към данъчните служби, социалноосигурителните фондове, банките или други финансови институции.

Важно условие е гражданите сами да заявят коя банкова сметка желаят да бъде защитена. Това става чрез електронната система на гръцката данъчна администрация, като всеки има право да посочи само една сметка.

Според финансовото министерство промяната ще даде възможност на хиляди длъжници да разполагат с повече средства за покриване на ежедневните си нужди, без опасност те да бъдат автоматично блокирани или удържани от кредитори.

Икономисти определят увеличението като важна стъпка към по-добра защита на най-уязвимите групи, тъй като гарантира достъп до средства за покриване на основни разходи като храна, лекарства, сметки и наем, дори при наличие на непогасени дългове.