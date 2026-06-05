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Гръцкият президент: Твърдо подкрепяме европейската перспектива на Западните Балкани

Иван Лазаров, БТА

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Президентът н Гърция Константинос Тасулас Снимка: Twitter/@ekathimerini

Гърция твърдо подкрепя европейската перспектива на Западните Балкани, каза президентът на страната Константинос Тасулас при пристигането си на срещата на върха ЕС - Западни Балкани в черногорския град Тиват, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТ.

„Това е въпрос и на национален интерес. Гърция желае по северните си граници да има институционална среда на Европейския съюз. Днес ще имам възможност да изразя тази подкрепа, която беше заявена още през юни 2003 г. с Декларацията от Солун, когато започна европейският път на страните от Западните Балкани“, заяви Тасулас.

Преди началото на форума президентът на Черна гора Яков Милатович посрещна Константинос Тасулас в Тиват.

Събитието събира лидери от Европейския съюз и държавите от Западните Балкани за обсъждане на процеса на европейска интеграция в региона. Основната тема на форума е „Общ просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани“.

Президентът н Гърция Константинос Тасулас Снимка: Twitter/@ekathimerini

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