Молдова с иск срещу Русия за замърсяване на река Днестър

Молдова документира щетите, причинени от замърсяването на река Днестър с петролни продукти, и подготвя правни действия срещу Русия за обезщетение за нанесените вреди, заяви министърът на околната среда Георге Хайдер, цитиран от агенция МОЛДПРЕС.

Според министъра основната задача на властите в момента е да извършат пълна оценка на екологичните, социалните и икономическите последици от инцидента. След приключването на този процес събраните данни могат да бъдат използвани в международни съдебни производства, пише БТА.

"Трябва да изчислим всички щети, причинени на Днестър, включително загубите на жителите, които останаха без вода в продължение на няколко дни, разходите по аварийните действия и въздействието върху реката и нейното биоразнообразие. Необходимо е да разполагаме с добре обосновано досие, преди да се обърнем към международните съдилища:, заяви Хайдер.

Министърът подчерта, че резултатът от евентуален съдебен процес не може да бъде предвиден, но е важно всички последици от замърсяването да бъдат подробно документирани.

"Не знаем как ще завърши този процес, но трябва да си свършим работата професионално и да разполагаме със солидни доказателства. Надяваме се, че в крайна сметка отговорната страна - Руската федерация - ще понесе финансовата отговорност за нанесените щети", каза той.

Според предварителните оценки стойността на щетите вече надхвърля 455,5 милиона молдовски леи. Сумата обаче може да нарасне след приключването на разследванията и събирането на допълнителни данни, включително от Украйна.

Хайдер съобщи още, че източникът на замърсяването е овладян и към момента не са регистрирани нови разливи на петролни продукти.

"Не се наблюдават нови петролни петна. Останали са само ограничени следи от вече отложени замърсители в отделни участъци, които се появяват в много малки количества", каза той.

Замърсяването на Днестър стана през март 2026 г. след мащабен разлив на петролни продукти във Виницка област в Украйна. Според молдовските власти инцидентът е бил предизвикан от руски удари по енергийна и индустриална инфраструктура.

Замърсителите достигнаха река Днестър и бяха пренесени по течението до територията на Молдова. В отговор властите в Кишинев обявиха тревога, изградиха защитни съоръжения и предприеха мерки за ограничаване на въздействието върху водните ресурси и екосистемите.