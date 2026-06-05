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Осъдиха трима в Нидерландия за кражба на ценни антични злата от Румъния през 2023 г.

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Съд Снимка: Pixabay

Съд в нидерландския град Асен осъди на затвор трима мъже за кражбата на ценни антични златни предмети, принадлежащи на Румъния, от музея „Дрентс“ през януари 2025 г., съобщи Франс прес.

На тримата съдът присъди наказания от лишаване от свобода от почти 4 години (47 месеца) всеки.

Златният шлем от Коцофенещ (V-IV век пр. н. е.) и три златни дакийски гривни от Сармизеджетуса Реджия (втората част на I век пр. н. е.) изчезнаха от музея "Дрентс" в Асен на 25 януари. Експонатите участваха в изложбата "Дакия! Царството на златото и среброто", организирана в сътрудничество с Националния исторически музей на Румъния. След кражбата румънският министър на културата Наталия Интотеро уволни директора на музея Ернест Оберлендер-Търновяну, пише БТА. 

Шлемът, смятан за национално съкровище на Румъния, и две от гривните бяха намерени в началото на април тази година и върнати в Румъния, след като нидерландските власти сключиха сделка с двама от заподозрените за кражбата да разкрият местонахождението на безценните артефакти в замяна на намалени присъди.

Третата гривна обаче все още липсва и се издирва.

Съд Снимка: Pixabay

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