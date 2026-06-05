Италия прави нова стъпка към завръщането на ядрената енергия

Италия е все по-близо до завръщане към производството на ядрена енергия след близо четири десетилетия прекъсване. На 4 юни Камарата на депутатите одобри законопроект за т.нар. „устойчива ядрена енергия", предложен от правителството през октомври 2025 г. Против гласува опозицията, с изключение на малките партии „Италия вива" и „Ационе". Това е първият случай, в който италианският парламент официално се произнася в подкрепа на възстановяването на гражданската ядрена програма.

Законът все още не е окончателно приет. Той трябва да бъде одобрен и от Сената, като правителството се надява процедурата да приключи преди лятната ваканция. Става дума за делегиран закон, който определя принципите и критериите, по които кабинетът ще изготви подробните нормативни актове. Според министъра на околната среда и енергийната сигурност Джилберто Пикето Фратин необходимите подзаконови актове могат да бъдат готови до края на годината.

Новата рамка

ще регулира целия жизнен цикъл на ядрената енергия -

от проектирането и разрешителните до експлоатацията на съоръженията и управлението на радиоактивните отпадъци. Въпреки политическия напредък първите мощности няма да заработят скоро. Министърът оценява, че ще са необходими поне 8-9 години за изграждане на необходимата нормативна и контролна система, избор на технология и получаване на разрешителни. Ако графикът бъде спазен, първите разрешения могат да бъдат издадени до края на това десетилетие, а производството да започне между 2030 и 2035 г.

Правителството залага на малки модулни реактори (SMR), а не на традиционни големи атомни централи. Тези реактори имат мощност до около 350 мегавата (за сравнение-големите реактори са с мощност до 1600 мегавата), произвеждат се серийно във фабрики и се сглобяват на място. Според експертите те предлагат

по-висока гъвкавост, по-ниски разходи и усъвършенствани пасивни системи

за безопасност. Анализът на най-подходящите технологии се извършва от компанията Nuclitalia, създадена от италианските енергийни гиганти Енел, Ансалдо Енерджиа и Леонардо.

Все още няма решение къде ще бъдат разположени бъдещите реактори. Сред възможните варианти са площадките на старите ядрени централи в Трино, Каорсо, Латина и Гариляно. Според плановете ядрената енергия може да покрива между 11% и 22% от енергийните нужди на страната.

Сегашната инициатива е вторият опит за връщане към атомната енергия. След аварията в Чернобил италианците гласуваха на референдум през 1987 г. за закриване на ядрените централи. През 2009 г. правителството на Силвио Берлускони опита да възстанови сектора, но катастрофата във Фукушима през март 2011 г. промени обществените настроения. На референдума през юни същата година 94% от гласувалите отхвърлиха връщането към ядрената енергетика. Днес, на фона на стремежа към енергийна независимост и декарбонизация, Италия отново се опитва да отвори тази страница от своята енергийна история.