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Мицкоски разговаря с Макрон и Мерц в Тиват

Маринела Величкова, БТА

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Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски СНИМКА: Ройтерс

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски е разговарял с президента на Франция Еманюел Макрон и с германския канцлер Фридрих Мерц в кулоарите на срещата на върха Европейски съюз - Западни Балкани в Тиват, съобщи самият Мицкоски във Фейсбук профила си.

Той оцени срещата си с Макрон като приятелска и сърдечна. По думите му на нея са били обсъдени „регионът, важни въпроси за бъдещето на нашите граждани и европейските перспективи”.

„Франция е една от най-влиятелните държави в Европа, така че е важно да говорим открито, директно и с ясно изразени очаквания. Нашата цел е да изградим приятелство, да отворим врати и да предложим по-голямо разбирателство и подкрепа. Продължаваме да вървим напред с всеотдайност и ясна цел“, написа Мицкоски във Фейсбук.

С германския канцлер Мерц тай е обменил мнения за европейските перспективи на региона, предизвикателствата пред страните от Западните Балкани и значението на задълбочаването на европейското сътрудничество и интеграция.

„Подобни срещи представляват възможност за изграждане на нови партньорства и укрепване на връзките, които са важни за бъдещето на нашия регион“, написа в профила си Мицкоски.

На срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която се провежда в Тиват под мотото „Общ просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани“, лидерите обсъждат процеса на европейска интеграция в региона. 

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски СНИМКА: Ройтерс

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