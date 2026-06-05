Извънредна ситуация на Международната космическа станция заради изтичане на въздух

Астронавтите на Международната космическа станция са били инструктирани да да се прехвърлят към космическия кораб "Дракон". Мерките се налагат заради тяхната безопасност, тъй като е открит нов теч на въздух в руския модул "Звезда", съобщиха от НАСА.
По данни на НАСА, трансферният тунел на сервизния модул „Звезда", известен като PrK, от известно време страда от пукнатини и течове. От "Роскосмос" досега са ограничавали проблема чрез различни мерки и частични ремонти.
„Пукнатините винаги са били повод за сериозно безпокойство, което НАСА следи много внимателно. НАСА и "Роскосмос" работят за установяване на основната причина за проблема", посочват от американската космическа агенция.
След установяването на нови течове, "Роскосмос" е взела решение да извърши по-мащабна ремонтна операция на 5 юни.
„От съображения за допълнителна предпазливост НАСА нареди на четиримата членове на мисията SpaceX Crew-12 и на астронавта на НАСА Крис Уилямс да заемат повишена позиция за безопасност в космическия кораб "Дракон", докато ремонтът се извършва", се казва още в изявлението.
От НАСА допълват, че продължават съвместната работа с руските си партньори и останалите международни участници в програмата на Международната космическа станция с цел намиране на по-трайно решение на проблема.