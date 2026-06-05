Извънредна ситуация на Международната космическа станция заради изтичане на въздух

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Астронавтите на Международната космическа станция са били инструктирани да да се прехвърлят към космическия кораб "Дракон". Мерките се налагат заради тяхната безопасност, тъй като е открит нов теч на въздух в руския модул "Звезда", съобщиха от НАСА.

По данни на НАСА, трансферният тунел на сервизния модул „Звезда", известен като PrK, от известно време страда от пукнатини и течове. От "Роскосмос" досега са ограничавали проблема чрез различни мерки и частични ремонти.

„Пукнатините винаги са били повод за сериозно безпокойство, което НАСА следи много внимателно. НАСА и "Роскосмос" работят за установяване на основната причина за проблема", посочват от американската космическа агенция.

След установяването на нови течове, "Роскосмос" е взела решение да извърши по-мащабна ремонтна операция на 5 юни.

„От съображения за допълнителна предпазливост НАСА нареди на четиримата членове на мисията SpaceX Crew-12 и на астронавта на НАСА Крис Уилямс да заемат повишена позиция за безопасност в космическия кораб "Дракон", докато ремонтът се извършва", се казва още в изявлението.

От НАСА допълват, че продължават съвместната работа с руските си партньори и останалите международни участници в програмата на Международната космическа станция с цел намиране на по-трайно решение на проблема.