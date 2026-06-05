Австрия настоя за отпадане на автоматичната закрила за украинските бежанци

Твърдата позиция на австрийския министър на вътрешните работи Герхард Карнер за отмяна на автоматичния статут за защита на украинските бежанци в призивна възраст, която той заяви на среща с колегите си от ЕС в Люксембург, предизвика международен отзвук и беше отразена и от австрийските медии.

Вестник „Кронен цайтунг“, ежедневникът с най-голям тираж в страната, също публикува становището, което вероятно ще засегне много украинци в Австрия и предвижда най-късно до март 2027 г. да се прекрати автоматичният защитен статут на украински мъже в призивна възраст, пише БТА.

Министър Карнер не оставя съмнение относно позицията си: Украйна се нуждае от своите граждани - както за отбраната, така и за възстановяването на страната.

За Австрия това би означавало и така необходимото облекчение. Изявлението предизвиква дискусии в цяла Европа, допълни „Кронен цайтунг“.

Паралелно с това Австрия работи заедно с Дания, Нидерландия, Гърция и Германия по чувствителен проект - така наречените центрове за връщане извън Европа. В тези центрове в бъдеще трябва да бъдат настанявани кандидати за убежище, чиито молби са били отхвърлени.

Тези държави, наречени „Групата на изпълнителите“, придвижват инициативата от началото на годината. Целта е до края на 2026 г. да бъдат определени конкретни местоположения. С кои държави се водят преговори? По този въпрос се пази пълно мълчание. Ясно е само едно: плановете може фундаментално да променят европейската система за убежище.

Австрия иска и по-строг подход към защитата на хората, избягали от войната в Украйна. Досегашният автоматичен принцип „защита за всички“ трябва да отпадне. Вместо това ще се извършва по-прецизна оценка на имащите право на закрила. Това се отнася за мъжете в призивна възраст, както и хората от региони, които не са непосредствено засегнати от войната. За тях може да стане значително по-трудно да получат закрила в Австрия.

Карнер подчертава, че това е не само в интерес на Австрия, но и в полза на Украйна. Критиците предупреждават за отслабване на принципа на закрила и определят това като опасен сигнал в и без това напрегната ситуация.

Едно е сигурно: дебатите за миграцията, връщането на мигранти и отговорността се изострят драматично. А Австрия отново играе ключова роля с курс, който ще занимава Европа още дълго време, коментира „Кронен цайтунг“.