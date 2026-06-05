Путин: Светът преживява най-мащабната структурна промяна от десетилетия насам

Светът днес преминава през най-голямата структурна трансформация десетилетия насам - по същество се променя самата парадигма на глобалното развитие, заяви днес президентът на Русия Владимир Путин по време на пленарната сесия на Петербургския международен икономически форум (ПМИФ), предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Руският държавен глава обърна внимание на сътресенията на енергийните пазари, на нарастващото напрежение в редица региони и на факта, че на този фон европейските елити правят агресивни изявления и провокират хаос, опитвайки се да въвлекат в него възможно най-много страни.

"Тези процеси не са възникнали сами по себе си – те са следствие от това, че светът преживява най-мащабната структурна трансформация от десетилетия насам", подчерта Путин. "И тази трансформация не е просто преминаване от една фаза на цикъла към друга, а промяна на самата парадигма на глобалното развитие", добави той.

Моделът на глобално развитие, изграден в продължение на десетилетия и представян от Запада като универсален и неутрален, всъщност е бил специално създадена система за източване на ресурси и формиране на зависимости, посочи Путин на форума. Според него на практика този механизъм често е функционирал като инструмент за "политически натиск и нелоялна конкуренция".

"Стана ясно, че инвестиционните планове и стъпките за развитие на бизнеса могат да се сблъскат със сериозен риск – рискът външната инфраструктура, на която разчитат, да бъде използвана срещу тях", отбеляза руският президент. "И затова държавите започват да развиват собствени технологични решения, да създават свои маршрути за доставки, свои институции", смята руският държавен глава.

Истинските цивилизации днес са изправени пред исторически избор: да създадат свои технологии или да се превърнат в "цифрова периферия", подчерта Путин.

"Пред големите държави, истинските цивилизации, стои въпросът на исторически избор: или създават свои платформени и технологични контури, или се превръщат в цифрова периферия", каза той.

Чуждестранните цифрови услуги в началото може да изглеждат удобни, но по-късно неизбежно се проявява цената на зависимостта от тях. "Русия вече си е взела тази поука", обърна внимание Путин. "Видяхме как някои доставчици на софтуер се изтеглят от пазара, как се блокират плащания, как политическа намеса се пренася в търговските отношения", акцентира той.

"Ще укрепваме собствената си жизненоважна инфраструктура и ще си сътрудничим само с партньори, които уважават взаимните ангажименти", посочи първият човек в Кремъл.

Натискът върху Русия се запазва, но са се появили нови партньори, нови финансови и технологични решения, подчерта Путин. Москва смята глобалните промени не само като заплаха, но и като огромна възможност — и затова се стреми да действа бързо и прагматично, изтъкна той, обяснявайки, че корените на сегашната турбулентност са в прехода от вертикален, йерархичен модел, работещ в интерес на отделни държави, към по-сложен и многополюсен световен ред.

Според Путин структурата на растежа се променя в полза на новите центрове на развитие в страните от Глобалния юг. "В тези страни расте населението, оформя се средна класа, развива се индустрия, разширява се вътрешният пазар. Строят се градове, пътища, пристанища, енергийни и цифрови мрежи. Появяват се собствени финансови, образователни и научно-технологични центрове", подчерта руският президент.

Надпреварата за суверенитет не само е започнала, но и набира скорост, каза Путин.

"И тук не става дума само за способността да се противостои на външен натиск и да се защитават националните интереси. Това е и въпрос за качеството на държавата, икономиката, обществото", отбеляза руският държавен глава.

Способността на държавата да гарантира своя суверенитет е ключов фактор за позициите ѝ в глобалната икономическа система и за световното лидерство, подчерта още Путин. Но понятието "суверенитет" означава "да бъдеш по-силен и по-умен" и изисква ефективност, добави той.

"Суверенитет означава да бъдеш по-силен и — подчертавам — по-умен, тоест да управляваш ресурсите по-прецизно, да инвестираш по-ефективно, включително в технологично развитие. Истинският суверенитет изисква ефективност. Не можем да кажем "Ние сме суверенни, значи можем да работим скъпо, бавно и неудобно". Напротив — във всички сфери трябва да се действа максимално активно и с най-голяма отдаденост", подчерта той.

Путин посочи три ключови високотехнологични направления, които могат да превърнат една държава в център на многополюсния свят: собствени технологии в областта на изкуствения интелект (ИИ), автономни системи и цифрови платформи. "Очевидно е, че технологичният прогрес е най-важният фактор на глобалната трансформация", отбеляза руският президент.

Русия разполага с много добри перспективи в сферата на изкуствения интелект, посочи Путин.

"Исторически Западът се възприемаше от други страни като двигател на технологичния напредък, но и тук виждаме сериозна промяна. За 25 години страните от БРИКС (БРИКС) значително увеличиха високотехнологичния си износ — той вече надхвърля една трета от глобалните доставки. Това показва промяна в технологичното лидерство. Постепенно, но сигурно. Нашият стратегически партньор Китай има най-много патенти в областта на изкуствения интелект — сфера, в която и Русия има много добри перспективи", заяви Путин в 45-минутната си реч.