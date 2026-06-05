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Антонио Коща: ЕС обмисля нови идеи за разширяване и повишаване на доверието в съюза

Симона-Алекс Михалева, БТА

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Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

Европейският съюз обмисля нови идеи за разширяване, за повишаване на доверието в ЕС и за мотивиране на партньорите в региона на Западните Балкани. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на заключителната пресконференция на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в черногорския град Тиват.

"Регионалното сътрудничество е приоритет, за да осъществим сигурността и просперитета на региона. Западните Балкани могат да разчитат на постоянната ни подкрепа", подчерта той.

Срещата на високо равнище ЕС – Западни Балкани се провежда днес в черногорския град Тиват под надслов „Съвместен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани“. В нея участват лидерите на ЕС и страните от Западните Балкани. Форумът е председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, а домакин е президентът на Черна гора Яков Милатович. 

 

Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

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