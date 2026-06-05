Фон дер Лайен: Посланието от срещата на върха ЕС-Западни Балкани е ангажираност и самочувствие

Посланието от срещата на върха ЕС-Западни Балкани е ангажираност и самочувствие, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на заключителна пресконференция на форума в Тиват, Черна гора.

"Посланието на срещата на върха ЕС-Западни Балкани е ангажираност и самочувствие. Ангажираност с разширяването и самочувствие, че ЕС ще се разрасне в следващите години и Черна гора ще стане 28-ата страна членка до 2028 г.", каза тя и допълни, че следваща по пътя на присъединяване към ЕС е Албания, а след това и останалите държави в региона.

Срещата на високо равнище ЕС – Западни Балкани се провежда днес в черногорския град Тиват под наслов „Съвместен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани“. В нея участват лидерите на ЕС и страните от Западните Балкани. Форумът е председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, а домакин е президентът на Черна гора Яков Милатович.