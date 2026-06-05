Турските ВМС провеждат мащабно учение в Черно, Мраморно, Егейско и Средиземно море

В периода от 4 до 14 юни военноморските сили на Турция провеждат мащабно военноморско учение в Черно, Мраморно, Егейско и Средиземно море, включващо повече от 125 плавателни съда, 18 000 военнослужещи, дронове, хеликоптери и противокорабни оръжейни системи, съобщава сайтът „Дейли сабах“.

Според изявление на началника на оперативния отдел на военноморските сили на Турция контраадмирал Алпер Догуканлъ учението „Морски вълк 2/2026“ (Sea Wolf-2/2026) има за цел да оцени оперативните, командните и контролните способности на турските военноморски части, да повиши бойната им готовност и да подобри уменията им за вземане на решения в среда с множество заплахи, информира БТА.

Според графика на учението от 4 до 6 юни военноморските сили ще проведат тренировъчни бойни стрелби. От 7 до 10 юни те ще участват в разиграване на оперативни сценарии в среда с множество заплахи, а на 11 юни в Анталия ще бъде проведен ден за посещения на високопоставени гости. В последните дни на учението военните части ще извършат посещения на различни турски пристанища.

В рамките на учението в източната част на Средиземно море ще се проведат и стрелби с бойни боеприпаси срещу реални цели. За целта 27 турски кораба и четири бойни самолета ще обезопасят зона от 2500 квадратни морски мили.