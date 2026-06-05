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Ливан към Иран: Спрете да ни ползвате, за да оказвате натиск на САЩ

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Науаф Салам КАДЪР: Екс/@nawafasalam

Ливанският премиер Науаф Салам призова днес Иран да спре да използва страната му като средство за оказване на натиск в преговорите със САЩ за прекратяване на войната в Близкия изток, предадоха Франс прес и БТА.

"Ако мога да кажа нещо на Иран, ще бъде следното: смилете се над нашия юг, престанете да го използвате (. . .) като средство за оказване на натиск с цел по-добри условия във вашите преговори", заяви ливанският лидер на пресконференция.

Техеран настоява евентуалното споразумение с Вашингтон да включва прекратяване на боевете в Ливан, където Израел се сражава с проиранското движение "Хизбула".

Ливанският президент Жозеф Аун обвини Иран, че използва страната му като разменна монета в конфликта си със САЩ и Израел, предаде ДПА.

"Те използват Ливан като разменна монета в разговорите си със САЩ", заяви Аун пред американската телевизия Си Ен Ен, като определи това като "недопустимо".

Аун каза още, че лидерът на "Хизбула" Наим Касем не представлява народа на Ливан.

ООН днес отправи отново призиви за дарения за Ливан, като иска близо 640 милиона долара в рамките на шест месеца за страната, която понесе сериозен ущърб от войната между Израел и подкрепяното от Иран шиитско движение "Хизбула".

Науаф Салам КАДЪР: Екс/@nawafasalam

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