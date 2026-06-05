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Швейцария и Франция изготвиха съвместен отбранителен план на срещата на върха в Евиан

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Френският град Евиан СНИМКА: Wikipedai

Швейцария и Франция изготвиха съвместен отбранителен план, с който да гарантират сигурността на участниците в насрочената за средата на идния месец среща на върха на Г-7, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на швейцарското правителство.  

Планът е фокусиран върху охраната на въздушното пространство над Женевското езеро и реакцията при евентуални заплахи в района на водния басейн.

Форумът на Г-7 ще продължи от 15 до 17 юни във френския град Евиан, който се намира на брега на Женевското езеро. Швейцария заяви, че по време на срещата на върха ще разположи около 4000 свои военнослужещи по бреговете, които попадат на нейна територия, пише БТА. 

"С оглед на изостреното международно напрежение срещата на върха изисква прилагането на изключително засилени мерки за сигурност, включително на швейцарска територия", пише в изявлението на швейцарското правителство. 

 

Френският град Евиан СНИМКА: Wikipedai

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