Мерц: Сърбия да реши иска ли в ЕС, или предпочита Русия и Китай

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Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Сърбия „трябва ясно да реши къде вижда своето бъдеще", по време на среща на върха между ЕС и страните кандидатки за членство в блока на Балканите.

„Не може да има политика на колебание между Русия, Китай и Европа", каза Мерц на срещата на върха в Черна гора и добави: „Когато отговорът на Сърбия е „Европа", тогава отговорът на Европа ще бъде „Сърбия".

„Пътят на Сърбия към Европейския съюз е отворен, но Сърбия трябва да реши на чия страна е", подчерта той, цитиран от АФП, съобщава БГНЕС.

С население от 6,6 милиона души Сърбия е най-голямата страна в Западните Балкани и е сред най-евроскептичните държави в региона, като обществената подкрепа за членство в ЕС е под 50%.

Белград поддържа тесни връзки с Москва, а миналата година президентът Александър Вучич посети Русия, за да участва в честванията по повод 80-годишнината от победата във Втората световна война.

Сърбия поддържа тесни връзки и с Китай и през последното десетилетие се възползва от бум в китайските инвестиции. Миналия месец Вучич посети Китай и двете страни подписаха редица двустранни споразумения в областта на търговията, технологиите и образованието.

Вучич също присъства на срещата на върха в Черна гора и заяви, че е провел „много добри срещи" с Мерц, френския президент Еманюел Макрон и лидерите на ЕС Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща.

„Разбира се, трябва да проведем редица реформи. Ние сме на път към ЕС. Това е нашата стратегическа цел", каза Вучич пред сръбските медии, но добави, че „никой не ни е чел лекции, всички се отнасяха към нас с уважение