САЩ изтеглят от НАТО половината си крайцери и разрушители, както и една трета от изтребителите F-16

САЩ са предали на НАТО списък с техника, която повече не възнамеряват да предоставят на алианса, пише Welt. Промените ще засегнат системата NATO Force Model, чрез която алиансът предварително определя какви сили може бързо да прехвърли към фронтовата линия в срок от 10 дни до 6 месеца.

Най-сериозно Вашингтон възнамерява да съкрати авиацията и флота. САЩ планират да намалят броя на многоцелевите изтребители F-16 от 99 на 63, а броя на изтребителите-бомбардировачи F-15E — от 54 на 36. Под съкращения ще попаднат и самолетите-цистерни — броят на KC-135 САЩ искат да намалят от 71 на 63, а също така възнамеряват напълно да изключат всички 8 от най-модерните KC-46.

Ще бъдат намалени и морската разузнавателна авиация и броят на безпилотните апарати. Самолетите за морско патрулиране P-8A Poseidon ще бъдат съкратени от 26 на 15. САЩ възнамеряват напълно да изтеглят всички далекобойни разузнавателни дронове, а броят на големите безпилотни апарати MQ-9 Reaper да бъде намален почти наполовина.

Освен това НАТО ще може да разчита само на една от двете американски ударни самолетоносачни групи, ще остане без американски подводници, способни да изстрелват крилати ракети, както и без почти половината съединения от крайцери и разрушители, отговарящи за противовъздушната и противоракетната отбрана, ракетните удари и съпровождането на флота. От двете бомбардировъчни съединения ще остане само едно.

САЩ искат Европа и Канада по-бързо да запълнят образуващите се празнини със собствени сили. За това след срещата на военните плановици на НАТО е говорил върховният главнокомандващ на обединените сили на алианса в Европа генерал Алексус Гринкевич.

В НАТО официално не потвърждават конкретните цифри. Представителят на алианса Алисън Харт заяви, че по-рано е съществувала прекомерна зависимост от американските въоръжени сили, а сега, с увеличаването на военните разходи на Европа и Канада, балансът на отговорностите може да се промени. По думите ѝ това трябва да направи отбранителните планове на НАТО по-устойчиви в дългосрочен план.

Основният проблем за европейците са сроковете. По данни на Welt допълнителни консултации са насрочени за средата на юни, а вече на 7–8 юли в Анкара трябва да се проведе среща на върха на НАТО, на която съюзниците биха искали да покажат съгласувана позиция, съобщи Mediapool. За вземане на решения относно замяната на американските сили Европа разполага само с няколко седмици.