Обвиниха израелския посланик във Франция в намеса на президентските избори

Посланикът на Израел във Франция, Йехошуа Зарка, беше обвинен от редица френски политици в „намеса“, след като заяви, че предпочита „всеки друг, но не и Жан-Люк Меланшон“ да спечели президентските избори догодина, предадоха Франс прес и БТА.

„Бих предпочел на Елисейския дворец да е всеки друг, освен Жан-Люк Меланшон“, каза Зарка в интервю, излъчено снощи.

Посланикът се върна и към срещата си миналия месец с Марин Льо Пен, водачка на френската крайна десница. „Досега не беше обичайно“ израелски представители да се срещат с ръководството на „Национален сбор“. Но „НС се промени. Националният фронт имаше ясно изразен антисемитски уклон“, каза той..

Коментарите му за Меланшон — лидер на „Непокорна Франция“, често критикуван заради пропалестинските си позиции — предизвикаха възмущение както в партията му, така и извън нея.

„Това е открито призната чуждестранна намеса. В една нормална демокрация френските власти би трябвало да реагират и да осъдят подобни изказвания“, заяви координаторът на партията Мануел Бомпар.

„Той е действащ дипломат. Очаква се да спазва неутралитет в страната, в която служи. Така че да си затваря устата“, каза депутатът от „Непокорна Франция“ Арно Льо Гал, отговарящ за международните отношения в движението. Той определи Зарка като „представител на държава, управлявана от крайнодесен, супремасистки и геноциден режим“.

Като „намеса“ определи изказването на посланика и първият секретар на Социалистическата партия Оливие Фор. „Недопустима намеса от страна на посланик, акредитиран във Франция. Французите сами ще решат бъдещето си. А и никой не се изненадва, че пратеник на Нетаняху демонстрира близост с френската крайна десница“, заяви той.

Реакции дойдоха и от десницата. „Трябва да се каже ясно: това е явна намеса във вътрешнополитическия ни живот, напълно неуместна за посланик, акредитиран във Франция, и следователно напълно неприемлива“, заяви Натали Лоазо, евродепутат от партия „Хоризонти“ (Horizons).