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Осъдиха на 15 години затвор двама противници на "Хизбула" в Ливан

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Войник на „Хизбула“ СНИМКА: Pixabay

Ливанското правосъдие осъди задочно на по 15 години затвор двама противници на ливанското шиитско движение "Хизбула" за това, че са насърчавали Израел да нанася удари по проиранската групировка, заяви днес ливанската съдебна власт пред Франс прес.

Това е най-строгата присъда, произнасяна срещу активисти за предполагаема подкрепа за действията на Израел в Ливан.

В Ливан всеки контакт с Израел може да стане повод за лишаване от свобода, отбелязва АФП.

И двамата осъдени живеят извън Ливан. Те са обвинени в сътрудничество с Израел и в насърчаване на военните операции срещу "Хизбула", пише БТА. 

Ливан се оказа въвлечен във войната в Близкия изток на 2 март, след като "Хизбула" атакува Израел, за да отмъсти за смъртта на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, който бе убит на 28 февруари при израелско-американската офанзива срещу Иран.

Войник на „Хизбула“ СНИМКА: Pixabay

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