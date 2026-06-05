Осъдиха на 15 години затвор двама противници на "Хизбула" в Ливан

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Ливанското правосъдие осъди задочно на по 15 години затвор двама противници на ливанското шиитско движение "Хизбула" за това, че са насърчавали Израел да нанася удари по проиранската групировка, заяви днес ливанската съдебна власт пред Франс прес.

Това е най-строгата присъда, произнасяна срещу активисти за предполагаема подкрепа за действията на Израел в Ливан.

В Ливан всеки контакт с Израел може да стане повод за лишаване от свобода, отбелязва АФП.

И двамата осъдени живеят извън Ливан. Те са обвинени в сътрудничество с Израел и в насърчаване на военните операции срещу "Хизбула", пише БТА.

Ливан се оказа въвлечен във войната в Близкия изток на 2 март, след като "Хизбула" атакува Израел, за да отмъсти за смъртта на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, който бе убит на 28 февруари при израелско-американската офанзива срещу Иран.