Мерц: ЕС ще започне постепенен процес на интеграция на Западните Балкани

Германският канцлер Фридрих Мерц каза днес, че Европейският съюз планира да започне постепенен процес, с който да присъедини страните от Западните Балкани към блока и да изпрати сигнал, че те са желани като пълноправни членове, съобщиха Ройтерс и БТА.

„Ясното послание от днешния денс е и то ще остане такова: Ние ви искаме. И ние искаме този регион – и държавите в него – за станат членове на ЕС скоро“, каза Мерц в Черна гора след Срещата на върха на лидерите на Евросъюза и страните от Западните Балкани.

Вчера Германия и Франция излязоха с нова инициатива за ускоряване на процеса по присъединяване на страните от Западните Балкани и Молдова в ЕС, предлагайки по-задълбочени предимства от интеграцията преди пълноправното им членство, включително привилегирован достъп до единния европейски пазар и възможност за изпращане на наблюдатели в институциите на ЕС.