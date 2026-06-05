Доживотен затвор за трима, извършили бомбен атентат с 53 жертви в Турция

Турски съд осъди трима души на доживотен затвор за извършване на бомбен атентат в намиращия се на турско-сирийската граница град Рейханлъ през 2013 г., съобщи Си Ен Ен Тюрк.

На 11 май 2013 г. две отделни бомбени атаки в град Рейханлъ (окръг Хатай) убиха 53 души и раниха стотици други, припомня медията. Експлозиите, извършени в района на общината и пощенската служба в града, нанесоха щети на повече от 900 жилища, 891 търговски обекта и 148 превозни средства. Турция обвинява група, близка до тогавашния сирийски президент Башар Асад, за атаките, а в следващите години бяха заловени повече от 30 заподозрени, част от които при операции на турската Национална разузнавателна служба (МИТ) в Сирия.

Според днешната присъда обвиняемите Мемет Гезер, Темир Дюкянджъ и Дженгиз Сертел са получили по 53 доживотни присъди при утежнени обстоятелства (по една за всяка от жертвите на атентата) и по 3921 години затвор за нанесените щети, пише БТА.

Обвиняеми по делото са още трима души - Мухамед Диб Корали, чийто случай бе отделен от останалите днес по искане на адвоката му, както и Омар Алхатип и Михрач Урал, които все още са в неизвестност.