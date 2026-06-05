Ирландия забрани на двама израелски министри да влизат в страната

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Ирландското правителство обяви днес, че забранява на израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир и на финансовия министър Бецалел Смотрич да влизат на територията на страната, предадоха Франс прес и БТА.

Според ирландското Министерство на правосъдието решението е взето заради тяхната "ключова роля в ескалацията на продължаващата хуманитарна катастрофа в Газа".

Същевременно Дъблин призова за налагане на санкции срещу двамата министри и на равнище Европейски съюз.

Ирландският премиер Михол Мартин заяви, че според него действията на Бен-Гвир и Смотрич оправдават подобни мерки. "Смятам, че тяхното поведение е основание за санкции и на ниво ЕС. Това е въпрос, който ще поставим", каза Мартин.

На 20 май ирландският премиер изпрати писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща с призив за предприемане на допълнителни европейски мерки спрямо Израел.

Решението на Ирландия идва след призиви от Италия и Испания за санкции срещу Итамар Бен-Гвир. Двете държави поискаха действия след разпространението на видеозапис, показващ отношението към чуждестранни активисти от т.нар. Флотилия за Газа, задържани от Израел.

Франция също обяви Бен-Гвир за персона нон грата.

Извън Европейския съюз двамата израелски министри вече са обект на санкции от Великобритания, Австралия, Канада, Нова Зеландия и Норвегия.

Тези държави наложиха съвместни санкции на 10 юни 2025 г., като обвиниха Бен-Гвир и Смотрич в подстрекаване към насилие срещу палестинци, особено на Западния бряг, където израелските селища продължават да се разширяват.

Израелското правителство определи наложените санкции като "възмутителни" и отхвърли обвиненията срещу двамата министри.