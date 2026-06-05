Съветът на ЕС одобри 100 млн. евро помощ за ливанската армия

Съветът на Европейския съюз прие четвъртия пакет помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира - ЕМПМ (European Peace Facility – EPF), насочена към укрепване на отбранителните способности и капацитета на Ливанските въоръжени сили (ЛВС), с което общият размер на подкрепата за Ливан по линия на ЕМПМ достига 182 милиона евро, предаде Националната новинарска агенция (ННА), цитирана от БТА.

„Подновяването на примирието между Израел и Ливан предоставя крехка възможност страната да бъде отдалечена от ръба на пропастта. Този нов пакет за подкрепа на стойност 100 милиона евро значително ще засили помощта на ЕС за Ливанските въоръжени сили. Той ще помогне на ливанската държава да утвърди своя монопол върху оръжията и да разоръжи недържавни формирования като "Хизбула". Най-добрият начин да бъде премахната заплахата от "Хизбула" е чрез укрепване на ливанската държава, нейните институции и суверенитет. Днешното финансиране ще допринесе именно за това“, заяви Кая Калас, върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Днешното решение подчертава продължаващия ангажимент на Европейския съюз към Ливан в насърчаването на мира и стабилността, както и в подкрепата за неговия суверенитет, териториална цялост и усилията за изграждане на държавните институции. Европейският съюз също така подкрепя усилията на ливанските власти за укрепване на Ливанските въоръжени сили с цел поемане на контрол върху цялата територия на страната.

В настоящия драматичен контекст на военни действия и тежките им последици за цивилното население, включително мащабно разселване, страдания и загуба на човешки живот, новата мярка за помощ има за цел да засили цялостния капацитет на Ливанските въоръжени сили за наблюдение, контрол и защита на територията на Ливан, както и за утвърждаване на държавния монопол върху оръжията и гарантиране защитата на цивилните граждани.

Този всеобхватен пакет за подкрепа по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира, който не включва въоръжение, е предназначен да подобри способностите на Ливанските въоръжени сили в пет ключови направления чрез предоставяне на военно оборудване и обучение: териториален контрол, осведоменост в различни оперативни среди, морска сигурност и защита на критично важни военни обекти.

ЕМПМ е създаден през март 2021 г. за финансиране на действия в рамките на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС с цел предотвратяване на конфликти, съхраняване на мира и укрепване на международната сигурност и стабилност. По-конкретно, механизмът позволява на Европейския съюз да финансира действия, насочени към укрепване на капацитета на трети държави, както и на регионални и международни организации в областта на отбраната и сигурността.

Първите три мерки за подкрепа по линия на ЕМПМ в подкрепа на ЛВС, на стойност съответно 6 милиона евро, 16 милиона евро и 60 милиона евро, бяха приети през декември 2022 г., септември 2024 г. и януари 2025 г.