Фон дер Лайен: ЕС иска Сърбия да се присъедини

Искаме Сърбия да се присъедини към Европейския съюз. Ако Сърбия изпълни изискванията, ние също ще ги изпълним. Това заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в края на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в черногорския град Тиват.

"Ясно е, че процесът на присъединяване е процес, основан на заслуги. И както казахме, трябва да се осъществят реформи", каза тя в отговор на журналистически въпрос за изоставането на Сърбия по европейския път и това, че за последен път клъстер от преговорите бе отворен през 2021 г.

Фон дер Лайен потвърди, че върховенството на закона и свободата на медиите са основен стълб на процеса на присъединяване и тези реформи все още предстои да бъдат осъществени в Сърбия.

"Но тук е много ясно за Сърбия - ако тя осъществи тези реформи, тогава може да бъде отворен третият клъстер", отбеляза тя. "Ако Сърбия изпълни изискванията, ние също ще ги изпълним. Европейският съюз иска Сърбия също да стане част от Европейския съюз. Така че ние подкрепяме сръбското общество в неговата задача, но то трябва да изпълни критериите си".

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който също участва в пресконференцията, допълни, че сръбските власти са поели ангажимент с "много конкретен календар".

"В следващите седмици те ще одобрят, ще завършат реформата на съдебната система, напълно съобразена с всички препоръки на Венецианската комисия. Следващото пленарно заседание на Венецианската комисия е на 12 юни. И веднага след това сръбските власти са се ангажирали да променят съдебния закон, за да се съобразят с всички тези препоръки", посочи той.

Коща припомни, че Сърбия вече е одобрила четири закона съобразени с препоръките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и се очаква в следващите седмици да преминат към приемането на закони, с които да изпълнят всички препоръки за изборното законодателство.

"Това е конкретният ангажимент на сръбските власти, тъй като на основата на тези ангажименти ЕК ще предостави своята оценка и Съветът ще реши дали е време те да преминат през този процес", заключи Коща.

Коща и Фон дер Лайен участваха в заключителната пресконференция на срещата на върха ЕС-Западни Балкани днес заедно с черногорския президент Яков Милатович.

Срещата на високо равнище ЕС – Западни Балкани се провежда днес в черногорския град Тиват под наслов „Съвместен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани“. В нея участват лидерите на ЕС и страните от Западните Балкани. Форумът е председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, а домакин е президентът на Черна гора Яков Милатович. В срещата участва и българският министър-председател Румен Радев.