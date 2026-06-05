Лаура Кьовеши: Изборът на европейски прокурор от България не трябва да се политизира

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Процесът по избор на европейски прокурор от България не следва да бъде политизиран, а да завърши възможно най-бързо, съгласно действащите правила, заяви европейският главен прокурор Лаура Кьовеши на среща с министъра на правосъдието Николай Найденов, съобщиха от пресцентъра на правосъдното министерство.

Срещата беше по инициатива на българската страна и се проведе в офиса на главния европейски прокурор в Люксембург.

Намиране на баланс между бързина, прозрачност и отчетност на процедурата за излъчване на европейски прокурор от България е основна цел на Министерството на правосъдието, заяви по време на срещата министър Николай Найденов, цитиран от пресцентъра.

Двамата подчертаха важността на взаимодействието между Министерството на правосъдието и Европейската прокуратура (EPPO) по отношение укрепването на борбата с ДДС-измамите.