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Макрон, Мерц и Стармър ще се срещнат със Зеленски в неделя в Лондон

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Френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц ще се срещнат в неделя в Лондон с украинския президент Володимир Зеленски СНИМКА: X/@alexwickham

Френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц ще се срещнат в неделя в Лондон с украинския президент Володимир Зеленски, за да обсъдят подкрепата за Украйна и засилването на натиска срещу руските военни усилия, заяви днес Елисейският дворец, цитиран от Франс прес и БТА.

Френският президент, британският премиер и германският канцлер ще проведат тристранна среща преди разговора със Зеленски.

"Тази среща ще даде възможност за обсъждане на работата, която се върши в полза на справедливия и траен мир в Украйна и на европейския континент, основно в рамките на Коалицията на желаещите", се казва още в изявление на френското президентство.

Френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц ще се срещнат в неделя в Лондон с украинския президент Володимир Зеленски СНИМКА: X/@alexwickham

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