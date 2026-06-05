Над 100 са задържани за незаконни залагания и пране на пари в Турция

Продължават операциите на турските сили за сигурност, насочени срещу незаконните залагания, онлайн хазарта, присвояването и прането на пари. Над сто души са задържани при акции, проведени в рамките на две отделни разследвания, в Истанбул и още 27 окръга на страната, съобщава БТА.

Разкрити са незаконни хазартни операции и операции за пране на пари и са образувани съдебни производства срещу общо 104 заподозрени, съобщи министърът на правосъдието Акън Гюрлек в социалната платформа Екс.

По думите на министъра едното разследване, проведено от Бюрото за предотвратяване на финансирането на тероризма и прането на пари, е установило обем на трансакциите от приблизително 193 милиарда и 367 милиона турски лири (3,62 млрд. евро), използвани в незаконни хазартни дейности.

В другото разследване, проведено от Бюрото за разследване на киберпрестъпления, е засечен обем на трансакциите от 2,1 милиарда турски лири (39,3 милиона евро) само през 2024 г., осъществен през система за електронни плащания, за която се смята, че е била използвана при незаконни хазартни дейности. В рамките на разследването са иззети активи на стойност приблизително 350 милиона турски лири (6,55 милиона евро), между които 11 фирми, 45 превозни средства, 16 жилища и 11 ниви и парцели земя, а банковите и криптовалутните сметки на заподозрените са блокирани.

Приходите са били прехвърляни чрез портфейли за криптовалута към различни други портфейли, чиито потребители не са могли да бъдат идентифицирани. Престъпната мрежа е включвала лица, работещи в секторите на валутния обмен и бижутерията, посочи министърът.

Общо 80 от задържаните 104-ма заподозрени са поставени под арест до момента, посочва сайтът Хаберлер.