Велислава Петрова: ЕС не бива да пропуска възможността за дипломация по отношение на Украйна

Не бива да пропускаме възможността за дипломатически действия по отношение на Украйна, заяви българският външен министър Велислава Петрова в излъчено днес интервю по френската телевизия "Франс 24".

България стана известна с честите си избори, като за пет години избирателите осем пъти отиваха до урните. Но тази изтощителна криза най-накрая приключи на 19 април, когато партия "Прогресивна България" спечели абсолютно мнозинство в парламента. Начело на "Прогресивна България" е бившият президент Румен Радев, който вече е премиер, каза водещият във въведението си към интервюто.

Радев обеща да продължи по проевропейския път на България, след като през януари тя се присъедини към еврозоната. Радев обаче призова ЕС и за прагматизъм по отношение на Русия и за възстановяване на диалога с Москва. Тази позиция предизвика учудване в някои европейски столици, обобщи френският журналист, цитиран от БТА.

"Разполагаме с мнозинство, каквато не сме имали от повече от 20 години. Имаме ясен мандат от гражданите да изпълним техните очаквания за следващата фаза от нашата европейска интеграция", каза Велислава Петрова. "Първо се присъединихме към ЕС, след това към Шенген, а след това и към еврозоната. Хората ни дадоха мандат да се борим с корупцията, да установим върховенството на закона и да имаме прозрачно работещи институции", продължи външната министъра. "Всъщност ние успяхме да размразим четвъртия транш от Фонда (на ЕС) за възстановяване, точно защото реформите в съдебната система бяха приложени изключително бързо. Бяхме на власт по-малко от четири седмици и цялото законодателство беше прието. Така че това обещание за съдебна реформа вече е в ход", посочи Петрова.

Тя бе помолена да коментира и препоръката на ЕК за започване на процедура срещу България за прекомерен дефицит. Тази препоръка бе отправена по-малко от шест месеца след присъединяването на страната към единната валута, отбелязва "Франс 24".

"Предишните правителства действаха най-вече на базата на популизъм, а не чрез реални мерки, необходими за поддържането на стабилен бюджет, и сега ще трябва да платим цената за това", отбелязва Петрова. "Предстои ни много труден път. Но ние не се плашим от това и знаем, че ще трябва да определим много ясни реформи и конкретни стъпки напред", добави българската външна министърка.

Тя бе помолена и да коментира призива на Радев към ЕС за проява на прагматизъм, когато става дума за преговори с Кремъл.

"Всичко, за което призоваваме, е ефективното използване на трите стълба: военна подкрепа (за Украйна), икономически санкции и дипломация. Третият стълб липсва", отбеляза Петрова. "Когато не сме в състояние да се разберем помежду си, ние не създаваме много добро впечатление. Трябва да се съсредоточим върху въпроса при какви условия сядаме на масата за преговори, кои са неотменимите условия за нас и за Украйна, как да водим тези преговори и какъв да бъде крайният резултат. Трябва да проведем вътрешни дискусии по тези въпроси. Отдавна не сме го правили. Радвам се да видя, че все повече лидери признават важността на това. Но трябва да бъдем силни и единни в начина, по който седим на масата. И трябва да сме наясно, че не бива да пропускаме тази възможност", каза още българската външна министърка.

Що се отнася до съседските отношения на България и разширяването на ЕС, Петрова подчерта, че по време на българското председателство на ЕС през 2018 г. "ние бяхме страната, която отново постави разширяването на дневен ред". "Затова сме абсолютно убедени, че то трябва да бъде тема с висок приоритет", продължи Петрова. "Важно е разширяването да не поражда скептицизъм у някои от настоящите членки на ЕС. Доверието изисква усещането, че институциите в (кандидатстващите) държави функционират. Мисля, че основните принципи: прозрачност, върховенство на закона, функциониращи институции... не подлежат на преговори. Затова подходът, основан на заслугите, трябва да бъде ядрото, от което наистина не можем да се отклоним", каза в заключение българската външна министърка.