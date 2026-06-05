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Украинският външен министър: Планираме среща Зеленски-Мадяр идната седмица

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Андрий Сибига СНИМКА: Х/@erny110393

Украинският външен министър Андрий Сибига коментира възможното посещение на унгарския министър-председател Петер Мадяр в Украйна през следващата седмица, по време на пресконференция във Виница, съобщава Укринформ.

„Мога да потвърдя, че работим по организирането на среща между Володимир Зеленски и Петер Мадяр“, заяви украинският външен министър, пише БТА. 

Сибига отбеляза, че по-рано през деня е провел още един разговор с външния министър на Унгария Анита Орбан.

„В момента уточняваме датата и мястото на срещата“, добави той.

Андрий Сибига СНИМКА: Х/@erny110393

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