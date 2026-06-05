МААЕ съобщи за сериозен инцидент при разминиране в района на Запорожката АЕЦ

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Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи, че е била информирана за сериозен инцидент при разминиране днес в района на контролираната от руските сили Запорожка атомна електроцентрала в Украйна, предадоха Ройтерс и БТА.

Разминирането е фаза от договореното между Москва и Киев временно прекратяване на огъня в района на електроцентралата, уточнява световната агенция.

По-рано днес Русия обвини Украйна, че в нарушение на примирието е нанесла удар с дрон, при който са били ранени най-малко петима руски военнослужещи.

По повод ранените руски военнослужещи МААЕ посочва, че украинската страна е уведомила ядрената агенция към ООН, че се придържа към договореното спиране на огъня в района на централата.

Във връзка с инцидента генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призова в социалната платформа "Екс" за максимално сдържане във военните действия и пълно спазване на примирието по отношение на обстрела на ядрени съоръжения, отбеляза Ройтерс.