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Почина актьорът от „Бъфи, убийцата на вампири“ Антъни Хед

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Британският актьор и музикант Антъни Хед СНИМКА:X/@_filmcrave

Британският актьор и музикант Антъни Хед, познат с ролите си в сериалите „Бъфи, убийцата на вампири“ и „Тед Ласо“, почина на 72-годишна възраст, съобщи АП, като се позова на съобщение от семейството на артиста.

Кончината му е настъпила в резултат на усложнения от пневмония, уточниха дъщерите му – актрисите Емили и Дейзи Хед.

Актьорът беше известен с изисканото си излъчване и кадифения си глас. Антъни Хед стана популярен покрай ролята си на библиотекаря Рупърт Джайлс, ментор на главната героиня в култовия фентъзи сериал „Бъфи, убийцата на вампири“, който се излъчваше от 1997 до 2003 г., уточнява агенцията. В комедийния сериал „Тед Ласо“ той изпълнява ролята на Рупърт Маниън, пише БТА. 

„Скръбта ни е далеч по-голяма от празнотата, която той оставя след себе си, но знаем, че наследството му ще живее в сериалите част, от които беше той, и в публиката, която ги обича“, казаха дъщерите на актьора. „Какви късметлийки сме само, знаейки, че можем да го гледаме как прави това, което обичаше, дори когато вече не е сред нас", допълниха Емили и Дейзи Хед. 

Британският актьор и музикант Антъни Хед СНИМКА:X/@_filmcrave

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