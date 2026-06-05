Признаха двама румънци за виновни за нападение с нож, за което прокуратурата обвинява Иран

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Двама румънски граждани бяха признати за виновни от лондонски съд днес за нападението с нож над журналист от телевизия, излъчваща на фарси, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Според прокуратурата атаката е била извършена по поръчка на властите в Иран.

Съдебни заседатели в Кралския съд в Улуич признаха 21-годишния Нандито Бадя и 25-годишния Джордже Стана за виновни в умишлено причиняване на тежка телесна повреда.

Пурия Зераати, водещ в базирания в Лондон телевизионен канал "Иран Интернешънъл" (Iran International), беше намушкан в крака през март 2024 г. пред дома си в лондонския квартал Уимбълдън. Той се възстанови от нападението и впоследствие се завърна на работа.

Според полицията бившият професионален футболист Бадя и още един мъж са нападнали Зераати, след което са избягали с автомобил, управляван от Стана, а по-късно са напуснали страната през летище Хийтроу. Бадя и Стана бяха арестувани в Румъния през декември 2024 г. и екстрадирани във Великобритания. Третият заподозрян, Давид Андрей, е обект на наказателно производство в Румъния.

„Това беше целенасочено и жестоко нападение. По време на процеса прокуратурата поддържаше тезата, че то е извършено от името на иранския режим“, заяви главният старши комисар Крис Райт от Контратерористичното звено на лондонската полиция.

Присъдата на съдебните заседатели обаче не установява, че нападението е било извършено от името на Иран, въпреки че според прокурорите съдията може да направи такава констатация при произнасянето на присъдата на 3 юли.

Иранският посланик във Великобритания отрече Техеран да стои зад атаката.

Сателитният новинарски канал "Иран Интернешънъл" и преди е получавал заплахи заради критичното си отразяване на иранското теократично управление.

През 2023 г. медията временно премести студиата си във Вашингтон, след като, по нейни думи, е било отчетено засилване на „заплахи с подкрепата на Иран“. По-късно телевизията възобнови дейността си от ново място в Лондон.

Британските служби за сигурност твърдят, че Иран стои зад нарастващ брой заговори на територията на Великобритания, насочени срещу опозиционни медии на фарси и срещу еврейската общност.

Ръководителят на британското контраразузнаване МИ5 (MI5) Кен Макалъм заяви през октомври, че през предходните 12 месеца са били осуетени над 20 "потенциално смъртоносни заговора“, свързани с Иран.

Подкрепяна от Иран групировка пое отговорност за поредица от предполагаеми антисемитски нападения напоследък, включително атаки с хладно оръжие и опити за палежи срещу синагоги.