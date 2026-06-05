Париж разследва лошото отношение на Израел към френски активисти от хуманитарната флотилия за Газа

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Във френската столица Париж днес започна разследване във връзка с лошото отношение спрямо французите от френската флотилия за ивицата Газа, които бяха заловени от израелските власти, предадоха Франс прес и БТА.

Това съобщи френската прокуратура за борба с тероризма. Прокуратурата заяви, че е започнала разследване за предполагаемо "подлагане на изтезания по смисъла на конвенцията от Ню Йорк от 10 декември 1984 година" и за "военни престъпления".

Прокуратурата е била сезирана от френския външен министър Жан-Ноел Баро.

В края на миналия месец израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир провокира възмущение както в Израел, така и по света, след като публикува видео, на което се виждаше как активисти от флотилията за Газа са поставени на колене и са с вързани ръце.