Доц. Момчил Дойчев: Моментът за писмото на Зеленски до Путин не е случаен

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Моментът за писмото на Зеленски до Путин не е избран случайно. По думите му през последните месеци фронтовата линия е стабилизирана и Русия не успява да постигне значителни пробиви. Това заяви съпредседателят на Атлантическия съвет на България доц. Момчил Дойчев пред bTV.

1563 дни след началото на войната в Украйна президентът Володимир Зеленски отправи отворено писмо до руския държавен глава Владимир Путин. В него украинският лидер предложи лична среща и постави условие за избор между мир и ситуация, в която „Путин ще трябва да се бори за своето съществуване". От Санкт Петербург руският президент отвърна, че не вижда причина за подобна среща.

„Последните няколко месеца виждаме, че фронтът се заздрави. Няма настъпление в някакъв по-голям мащаб от страна на руските войски. От друга страна, виждаме, че Зеленски и армията на въоръжените сили на Украйна постигнаха определени големи успехи", посочи Дойчев.

Той отбеляза ударите по руска инфраструктура и затрудненията в логистиката на Москва.

„Говори се, че до 40% от тези предприятия са ударени от украински далекобойни ракети. От друга страна, виждаме, че на самия фронт навсякъде настъплението на руските войски е спряно, а в някои участъци има настъпление и на украинците", каза още той.

Според политолога писмото е насочено не само към Кремъл, но и към руските икономически среди, особено на фона на Международния икономически форум в Санкт Петербург.

„Точно така, става все по-трудно на Русия да води война", заяви Дойчев и допълни, че огромните военни разходи и загубите оказват все по-силен натиск върху руската икономика.

Той припомни и ситуацията около парада на победата в Москва.

„Путин беше принуден да помоли президента Тръмп да каже на Зеленски да не напада този парад и съответно и Зеленски излезе с предишното писмо, в което отбеляза координатите, където няма да напада Москва", каза Дойчев.

По отношение на евентуалните компромиси от страна на Киев той смята, че предложението за прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия изглежда като отстъпка, но всъщност е позиция, която Зеленски поддържа от дълго време.

„Това, всъщност, външно представлява отстъпка от страна на Киев, но той, Зеленски, това го твърди от самото начало", отбеляза експертът.

Според него основното препятствие остава разминаването в позициите на двете страни относно прекратяването на бойните действия.

„Всъщност Путин твърди и вчера го каза, че Русия може спокойно да продължи да напада и по време на преговорите за мир, което изглежда нелогично, което Зеленски очевидно не може да приеме", подчерта Дойчев.

Той коментира и отражението на войната върху европейската сигурност, след като украински морски дрон се взриви в румънското пристанище Констанца.

По думите му Западът продължава да демонстрира подкрепа за Украйна. Дойчев посочи като знак за това поканите към Зеленски за срещата на Г-7 във Франция и за срещата на НАТО през юли.

„Така че съществуват развития. Този път може би е в правилна посока, защото това показва, че зад кулисите се водят някакви допълнителни преговори, които ние не знаем за тях", каза той.

Относно предупрежденията на Великобритания, че Русия може да представлява заплаха за НАТО до 2030 г., политологът смята, че подобни оценки се базират на военни и стратегически анализи, но развитието на войната може да промени ситуацията.

В края на разговора Дойчев коментира и промените в политическите настроения в Съединените щати. Той посочи, че одобрението на нов пакет помощ за Украйна в размер на 1 млрд. долара показва известна промяна в нагласите във Вашингтон.

„Самият факт, че редица републиканци вече гласуват нещо, което демократите предлагат, е показателен и това е една червена лампичка за Тръмп да промени донякъде своята политика", заяви Дойчев.

Според него досегашният подход на американския президент не е бил напълно неутрален.

„Той не беше толкова като посредник в интерес на двете страни, а преди всичко повече посредничеше, но в интерес на Путин, а не на Зеленски", заключи той.