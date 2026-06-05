Американски представител предаде на Путин „сърдечни поздрави“ от Тръмп

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Председателят на Федералната комисията за изящни изкуства към правителството на САЩ Родни Мимс Кук-младши предаде днес на руския президент Владимир Путин „сърдечни поздрави“ от американския му колега Доналд Тръмп и похвали красотата на Санкт Петербург, предаде Ройтерс.

„Господин президент, много ми е приятно да Ви видя“, каза Кук на Путин, след като беше поканен да каже няколко думи по време на пленарната сесия на световния икономически форум в Санкт Петербург, пише БТА.

„Обичам този град и мисля, че Вие знаете това“, добави американският представител. „Имате прекрасен роден град“, каза още той. „Предавам Ви сърдечни поздрави от Вашия приятел, президента Тръмп.“

От своя страна Путин също изпрати поздрави на Тръмп по Кук.